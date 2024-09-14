Румыния заявила о невозможности снабжать Украину электричеством

Министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа сообщил, что страна больше не сможет обеспечивать Украину и Молдову электричеством.
Его слова приводит Moldova News.
По словам чиновника, идея европейского энергетического рынка заключается в солидарности и взаимной выгоде, поэтому ЕС должен взять на себя часть румынских расходов по поставкам электричества этим странам.
«Мы требуем от Брюсселя справедливого, принципиального отношения, чтобы мы все могли внести свою лепту в эти дополнительные усилия [помощи Украине]», — сказал министр.