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Исраэль Кац назвал Борреля антисемитом и ненавистником Израиля

Исраэль Кац назвал Борреля антисемитом и ненавистником Израиля

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвав его антисемитом и ненавистником Израиля.

«Жозеп Боррель – антисемит и ненавистник Израиля, который постоянно пытается продавить в ЕС резолюции и санкции против Израиля», – написал он на своей странице в соцсети X.

Кац пояснил, что существует разница между законной критикой и разногласиями в политике, которые нормальны для друзей, и антисемитской, наполненной ненавистью кампанией, которую, по его словам, Боррель ведет против Израиля.

«Вы и ваше наследие будут забыты», – заключил глава внешнеполитического ведомства Израиля, обращаясь к Боррелю.

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