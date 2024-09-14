КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

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КНДР снова запустила шары, как предполагается, с мусором в сторону Республики Корея.

Об этом сообщили власти южнокорейской столицы в массовой рассылке, передает ТАСС.

«Северная Корея снова запускает в сторону Юга, как предполагается, воздушные шары с мусором», – предупредили в мэрии Сеула. Они посоветовали остерегаться упавших предметов.

Шары с мусором запускались с территории КНДР в течение пяти дней подряд с 4 сентября. По данным южнокорейской стороны, КНДР снова попыталась запустить шары в ночь на 12 сентября, но они не пересекли границу.