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В Тбилиси заявили, что не допустят использование Грузии в интересах других стран

В Тбилиси заявили, что не допустят использование Грузии в интересах других стран

Власти Грузии не присоединились к санкциям против РФ, и сейчас страна не допустит, чтобы ее использовали в интересах других государств, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Мы защитили свою страну, защитили свои интересы. Страна не присоединилась к санкциям [против РФ], которые навредили бы лишь грузинским производителям, крестьянам, а также не открыли второй фронт в стране. Мы не допустим, чтобы Грузию использовали в интересах других государств. Мы защитим нашу страну и наш народ», – сказал Каладзе журналистам после предвыборного митинга в городе Гори, передает ТАСС.

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