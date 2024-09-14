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В Зимбабве уничтожат сотни слонов

В Зимбабве уничтожат сотни слонов

Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за нехватки продовольствия и угрозы голода в стране вследствие продолжительной засухи.

Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони, слова которого передает британское издание The Guardian.

«Мы обсуждаем с ZimParks и некоторыми общинами возможность сделать то же, что сделала Намибия, чтобы мы могли забить слонов и мобилизовать женщин, чтобы они, возможно, высушили мясо, упаковали его и гарантировали, что оно попадет в те общины, которым нужен белок», — заявил он.

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