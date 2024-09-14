Иванишвили: «Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами»

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Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, которую развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из „Национального движения“ в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», — заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании.

По его словам, основой христианской веры является прощение и поэтому он уверен, что противостояние завершится «историческим прошением» и «искренним примирением».

Также Иванишвили в очередной раз сообщил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии, все виновные в организации военных действий 2008 года будут привлечены к ответственности.