Названы ежегодные доходы Азербайджана от Формулы-1

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Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения Гран-При Азербайджана Формула -1 составляют более $100 млн. в год.

Об этом Minval.az заявил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди.

Впервые в Баку гонки Формула-1 прошли в 2016-ом году под названием Гран-при Европы, а в следующем, в 2017-ом, уже состоялись как гонки Гран-При Азербайджана, которые традиционно проводятся на столичном треке вот уже восьмой год.

«На мой взгляд проводя крупномасштабные мероприятия, в том числе спортивные, такого рода как Формула-1, страны преследуют несколько целей. Международный престиж и довольно широкая аудитория автоспорта позволяют пиарить дестинацию, где проводятся соревнования. То есть страны и города где проводятся гонки Формула 1, становятся более узнаваемыми и к ним растет доверие. К стати, Азербайджан единственная страна в регионе, вовлечённая в соревновательный круг «королевских гонок» и является самой скоростной городской трассой», – сказал эксперт.

В этом году проводятся 24 гонок, Азербайджан является 17-м в этом списке. По оценкам разных рейтинговых агентств, только аудитория от телетрансляции гонок охватывает порядка 600 млн. зрителей, а совокупная мировая аудитория переваливает за 1,5 млрд. человек.

По последним статданным растёт также число зрителей Гран-при Азербайджан – в прошлом году их число составило 90 млн. против 59 млн. годом ранее. В этом году ощутимо выросло количество аккредитованных СМИ до 300 из которых 200 это только иностранные представители.

На фоне растущей популярности Формулы-1, принимающие страны умело используют информационные ресурсы для пиара тех или иных преимуществ страны. Проведение гонок на городской трассе говорит о том, что Баку это современный город с развитой автодорожной, туристической инфраструктурой, что привлекает туристов и путешественников не только в дни проведения Гран-при.

С другой стороны Формула-1 это ещё и «генератор финансов», экономические выгоды от его проведения исчисляются сотнями миллионов. Годовые обороты от выплат участников состовляют более $900 млн. Судя по прошлым оценкам международной аудиторской компании PwC прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения гонок состаляют более $100 млн. в год. Особую роль в получении прибыли играет туристско-гостиничный сектор. Предполагаемая сумма этих доходов составляет немногим более $ 20 млн., отметил Дюбенди.

«Говоря о гонках Формула-1, не могу не затронуть злободневную тему, связанную с неудобствами для жителей столицы от той суматохи, которая царит в эти дни на центральных улицах города. Негативные последствия крупных мероприятий, овертуризм это бич развивающихся мегаполисов и крупных туристических дестинаций по всему миру. В некоторых странах даже жители протестуют против проведения крупных мероприятий и выступают за лимитирование числа приежающих туристов. Мы тоже должны задумываться над созданием более совершенной авто-дорожной системы столицы во избежание усугубления ситуации с пробками и заторами во время соревнований, а также расширением и усовершенствованием туристско-гостиничной инфраструктуры Баку», -подчеркнул он.

Невозможно следовать принципам устойчивости в развитии туристско-развлекательной инфраструктуры, забыв об интересах местных жителей. Главное суметь найти ту золотую середину, когда информационные и экономические выгоды от таких мероприятий будут соответствовать не только интересам бизнеса, но и всех жителей, а также гостей дестинации, заключил эксперт.