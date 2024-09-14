Сотрудник МЧС скончался в дтп

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В Агдере произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Инцидент произошел на дороге Агдере-Тертер, сообщают местные сми.

В 13:00 автомобиль Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, отправившийся тушить пожар скатился в овраг.

В результате аварии, от полученных травм скончался житель Гядабейского района Эльсевяр Гашам оглу Аллахвердиев, 1983 года рождения. Еще четверо пожарных получили травмы различной степени тяжести. Всех выживших вывезли в Баку на вертолете авиационного подразделения министерства.