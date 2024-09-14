Военнослужащий Азербайджанской Армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

190 Просмотров

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Гибель рядового Нурбалы Багирова подтвердили в Шамкирской военной прокуратуре.

Сообщается, что сотрудники Шемкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики провели осмотр места происшествия и тела, изъяли вещественные доказательства и начали следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ведется следствие, проводятся экспертизы и допросы свидетелей.