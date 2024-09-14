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Рябков: РФ доводит до США необходимые сигналы для избежания неконтролируемого кризиса

Рябков: РФ доводит до США необходимые сигналы для избежания неконтролируемого кризиса

Москва постоянно доводит до Вашингтона все необходимые сигналы, чтобы удержать ситуацию от неконтролируемого кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС, сообщает ТАСС.

«Контакты с США проводятся по линии посольств, эпизодически на других уровнях. В ходе этих контактов все необходимые сигналы с нашей стороны доводятся. Именно поэтому я говорю о том, что мы фактически на постоянной основе занимаемся политико-дипломатической работой в интересах удержания ситуации от скатывания к неконтролируемому кризису», – сказал он, отвечая на вопрос, проводятся ли какие-либо контакты РФ и США на фоне последних заявлений о риске разрешения Западом ударов ВСУ вглубь российской территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

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