Рябков: РФ доводит до США необходимые сигналы для избежания неконтролируемого кризиса

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Москва постоянно доводит до Вашингтона все необходимые сигналы, чтобы удержать ситуацию от неконтролируемого кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС, сообщает ТАСС.

«Контакты с США проводятся по линии посольств, эпизодически на других уровнях. В ходе этих контактов все необходимые сигналы с нашей стороны доводятся. Именно поэтому я говорю о том, что мы фактически на постоянной основе занимаемся политико-дипломатической работой в интересах удержания ситуации от скатывания к неконтролируемому кризису», – сказал он, отвечая на вопрос, проводятся ли какие-либо контакты РФ и США на фоне последних заявлений о риске разрешения Западом ударов ВСУ вглубь российской территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.