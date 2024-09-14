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Азербайджанские производители продуктов питания будут представлены на международной выставке

Азербайджанские производители продуктов питания будут представлены на международной выставке

Более 20 азербайджанских компаний представят свою продукцию на международной выставке. С 16 по 19 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет международная выставка – Foodex Saudi-2024, передает АЗЕРТАДЖ.

Foodex Saudi – ведущая международная торговая выставка Саудовской Аравии, посвященная индустрии продуктов питания и напитков.

На выставке представлен Salon Culinaire – профессиональный конкурс шеф-поваров, одобренный Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров, Saudi Arabian Chefs Table Circle и Saudi Arabian Chefs Association, который демонстрирует навыки и таланты соревнующихся шеф-поваров из нескольких ведущих отелей и ресторанов.

В саудовской выставке в этом году примут участие 15 стран с национальными павильонами, а также порядка 500 компаний и представители торговых сетей из 75 стран, ожидается порядка 20 тыс. посетителей. Foodex Saudi примет поставщиков продуктов питания и напитков всех категорий, от известных бытовых брендов до импортеров продуктов питания, фруктов и овощей, основных продуктов питания, мяса, птицы и морепродуктов, новых нишевых категорий и всех видов готовой продукции.

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