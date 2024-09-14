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Открывается регулярный автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша

Открывается регулярный автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша

С 16 сентября в рамках программы «Большое возвращение» Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) запустит регулярный автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, сообщили в ведомсте.

Автобусы будут отходить с Бакинского международного автовокзала.

Цена билета на маршрут Баку-Шуша стоит 14,80 маната, Баку-Ханкенди – 14,20 маната, Баку-Ходжалы – 13,90 маната.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az

При покупке билетов обязательно наличие разрешения в соответствии с правилами въезда на освобожденные территории Азербайджана.

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