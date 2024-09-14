Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Главное Общество

Контрабанда лекарств пресечена на таможенном посту

Контрабанда лекарств пресечена на таможенном посту

Контрабанда лекарственных препаратов пресечена на азербайджанском таможенном посту «Красный мост», говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

На основании оперативной информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Товузского таможенного управления, был проведен осмотр грузового транспортного средства, прибывшего из Грузии. Отметим, что за рулем грузовика находился гражданин Азербайджана.

В ходе проверки в грузовом отсеке было выявлено пять наименований лекарственных препаратов – в общей сложности насчитано 10100 таблеток незадекларированных.

По факту ведется разбирательство.

Теги:
Из этой рубрики
Пилот «Феррари»: гимн Азербайджана придает сил
Новость

Пилот «Феррари»: гимн Азербайджана придает сил

2024/09/14, 19:42
Сотрудник МЧС скончался в дтп
Общество

Сотрудник МЧС скончался в дтп

2024/09/14, 19:25
Еще одно погодное предупреждение объявлено в Азербайджане - на этот раз "желтое"
Общество

Еще одно погодное предупреждение объявлено в Азербайджане – на этот раз «желтое»

2024/09/14, 19:10
Погодное предупреждение: температура воздуха понизится на 3-6 градусов
Общество

Погодное предупреждение: температура воздуха понизится на 3-6 градусов

2024/09/14, 17:16
Азербайджанские производители продуктов питания будут представлены на международной выставке
Мир

Азербайджанские производители продуктов питания будут представлены на международной выставке

2024/09/14, 17:00
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество

В Каспийском море произошло землетрясение

2024/09/14, 16:49
Открывается регулярный автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша
Общество

Открывается регулярный автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша

2024/09/14, 16:40
Контрабанда лекарств пресечена на таможенном посту
Общество

Контрабанда лекарств пресечена на таможенном посту

2024/09/14, 16:27
Фестиваль малины впервые проходит в Азербайджане
Общество

Фестиваль малины впервые проходит в Азербайджане

2024/09/14, 14:50