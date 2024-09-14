Контрабанда лекарств пресечена на таможенном посту

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Контрабанда лекарственных препаратов пресечена на азербайджанском таможенном посту «Красный мост», говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

На основании оперативной информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Товузского таможенного управления, был проведен осмотр грузового транспортного средства, прибывшего из Грузии. Отметим, что за рулем грузовика находился гражданин Азербайджана.

В ходе проверки в грузовом отсеке было выявлено пять наименований лекарственных препаратов – в общей сложности насчитано 10100 таблеток незадекларированных.

По факту ведется разбирательство.