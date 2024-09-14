Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

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Более 20 лидеров государств уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани, их число продолжает увеличиваться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС, сообщает ТАСС.

«Мы имеем уже около 20 подтвержденных приглашений, то есть около 20 стран подтвердили свое участие в саммите в Казани на уровне лидеров. Этот список продолжает расширяться, своевременно информация по конкретным персоналиям будет предоставлена», – сказал Рябков.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября и станет центральным мероприятием российского председательства в объединении.