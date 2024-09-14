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Фестиваль малины впервые проходит в Азербайджане

Фестиваль малины впервые проходит в Азербайджане

В Азербайджане впервые проводится фестиваль малины. На мероприятии, организованном Исполнительной властью Гёйгёльского района в селе Кешкю, посетителям была предоставлена возможность обстоятельно ознакомиться с производством малины, организована дегустация и продажа различных сортов малины, представленных местными производителями. Гости фестиваля могут купить понравившуюся продукцию по самой выгодной цене. В рамках фестиваля запланированы различные развлекательные шоу-программы, сообщает АЗЕРТАДЖ

Целью организации праздника является повышение конкурентоспособности региона в туристическом секторе, поддержка развития агротуризма, пропаганда уникальных особенностей Гёйгёльского района, производимой здесь сельскохозяйственной продукции, содействие развитию экономики за счет стимулирования производства малины.

Фестиваль малины проводится в Гёйгёльском районе неслучайно. Гёйгёльский район – один из районов, где больше всего выращивают ягод, в том числе малину. Хотя раньше эти полезные ягоды выращивали в горных районах региона, рядом с водными источниками, в последние годы их сажают и выращивают в промышленных масштабах на больших площадях.

Отметим, что малина – одна из наиболее широко используемых ягод в народной медицине. Плоды, заваренные в виде чая, используются как жаропонижающие средства при простуде. Малина также является ягодой, которая содержит больше всего железа. Энергетическая ценность 100 грамм ягод – 41 калория. Поскольку она богата глюкозой и фруктозой, ее считают полезным при сердечно-сосудистых и мозговых патологиях.

Фестиваль малины, который продлится два дня, станет не только праздником урожая, но и позволит производителям малины установить новые деловые связи и представить свою продукцию широкой аудитории.

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