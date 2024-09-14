Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким Фатмы Саттаровой

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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование в связи с кончиной председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участника Второй мировой войны, обладательницы ордена «Истиглал» за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни нашей страны Фатмы Саттаровой ее семье и близким.

«Глубоко опечалены известием о кончине Фатмы Саттаровой, председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участницы Второй Мировой войны, награжденной орденом «Истиглал» за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни нашей страны.

Преданно служа Родине, Фатма Саттарова прошла образцовый жизненный путь, являющийся примером для молодежи и будущих поколений.

Разделяя ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени Мехрибан ханым выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи.

Аллах рехмет элясин!» – говорится в соболезновании.