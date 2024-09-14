Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами

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В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

В горных и предгорных районах Азербайджана прогнозируются дожди с грозами. На отдельных территориях вероятны ливни и град, в высокогорье пойдет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный восточный временами усилится. Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.