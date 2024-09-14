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Столтенберг считает необходимым диалог с РФ для завершения конфликта в Украине

Столтенберг считает необходимым диалог с РФ для завершения конфликта в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для завершения конфликта в Украине «в определенный момент» необходимо снова начать диалог с Россией, сообщает ТАСС.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», – сказал Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

При этом он признал, что пространства для этого сейчас гораздо меньше, «почти нет по сравнению с 2014 годом». «Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но это должно основываться на силе Украины», – утверждал генсек альянса.

Отвечая на вопрос о том, чем он займется после 1 октября, когда завершит свою работу на посту генсека НАТО, Столтенберг сказал, что у него много вариантов. «Я серьезно подумываю о написании мемуаров», – поделился он. «Но я больше не стремлюсь к большому посту и буду жить в Осло», – констатировал генсек альянса.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что Столтенберг станет новым председателем Мюнхенского форума.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди них – вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.

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