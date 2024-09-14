Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Главное Мир

В Китае раскрыли стратегию по развитию сотрудничества в БРИКС в будущем

В Китае раскрыли стратегию по развитию сотрудничества в БРИКС в будущем

Китай намерен содействовать результативной кооперации стран БРИКС в области безопасности. Об этом на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, передает РИА Новости.

«Китай намерен продолжить содействовать тому, чтобы сотрудничество в рамках Большого БРИКС продолжало приносить плоды в области безопасности», — подчеркнул он.

Кроме того, Пекин намерен продолжать развивать сотрудничество с другими международными игроками в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в механизме Китай-Центральная Азия.

Сяншаньский форум по безопасности проходит в китайской столице 12-14 сентября.

До этого Сяодун заявлял, что Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Украине ради мирных переговоров.

Теги:
Из этой рубрики
Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Мир

Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

2024/09/14, 15:13
Нидерланды не смогут передать Украине систему ПВО Patriot
Мир

Нидерланды не смогут передать Украине систему ПВО Patriot

2024/09/14, 14:26
Столтенберг считает необходимым диалог с РФ для завершения конфликта в Украине
Мир

Столтенберг считает необходимым диалог с РФ для завершения конфликта в Украине

2024/09/14, 13:25
Илон Маск создал личную спецслужбу
Мир

Илон Маск создал личную спецслужбу

2024/09/14, 12:46
Главы МИД Армении и Франции проведут переговоры на следующей неделе
Мир

Главы МИД Армении и Франции проведут переговоры на следующей неделе

2024/09/14, 12:35
Шольц едет в Казахстан и Узбекистан
Мир

Шольц едет в Казахстан и Узбекистан

2024/09/14, 12:09
В Китае раскрыли стратегию по развитию сотрудничества в БРИКС в будущем
Мир

В Китае раскрыли стратегию по развитию сотрудничества в БРИКС в будущем

2024/09/14, 11:54
Швеция собирается платить по 30 тыс евро каждому уехавшему мигранту
Мир

Швеция собирается платить по 30 тыс евро каждому уехавшему мигранту

2024/09/14, 10:57
Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе
Мир

Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе

2024/09/14, 10:45