Россия ответит в любом случае

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Усиление ударов по Украине и первые со времен СССР ядерные испытания в России. Эксперты рассказали Reuters, какие последствия может вызвать разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ, сообщают СМИ.

По мнению Герхарда Манготта, специалиста по безопасности в Университете Инсбрука в Австрии, если ракетные ограничения будут сняты, «основную тяжесть военного ответа Москвы понесет Киев». Ответом России может стать активизация атак на гражданскую инфраструктуру Украины, полагает другой эксперт – Ульрих Куэн из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге.

Манготт при этом указывает, что в любом случае Россия ответит, если решение о «дальнобое» будет принято.

«Разрешение Украине использовать западное оружие с помощью западных спутниковых снимков, западных военных советников – это то, что очень тесно посягает на жизненно важные российские интересы. Так что я думаю, что ошибаются те, кто говорит: «Ну, ничего не случится, давайте просто сделаем это», – добавил австрийский эксперт.

При этом он не ожидает нападения РФ на территорию НАТО. Но не исключает, что Москва может провести крупную демонстрацию своих ядерных возможностей.

«Русские могли бы провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могли бы взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны, просто чтобы продемонстрировать, что серьезно настроены, когда говорят, что мы в конечном итоге прибегнем к ядерному оружию», – сказал эксперт.

Его коллега Куэн напоминает, что Россия не проводила ядерных испытаний с 1990 года, «и ядерный взрыв будет знаменовать начало более опасной эпохи».

Отметим, что призывы провести ядерные испытания в России уже звучат. Вчера к этому призвал депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», – заявил Колесник российским СМИ.