Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине

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Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретился с премьер-министром Великобритании Киером Стармером в Вашингтоне. Лидеры подтвердили «непоколебимую» поддержку Украины, однако вопрос о разрешении ВСУ наносить удары по целям на территории РФ с использованием западного оружия по итогам встречи не поднимался.

Байден и Стармер выразили глубокую обеспокоенность поставками Ираном и Северной Кореей «смертоносного оружия» России, а также поддержкой оборонной промышленности РФ со стороны Китая, о чем сообщается на сайте Белого дома.

Они также подтвердили свою приверженность безопасности Израиля и подчеркнули необходимость достижения соглашения о прекращении огня, которое освободит заложников и увеличит объем помощи сектору Газа. Лидеры призвали Израиль к усилению усилий по защите мирного населения и решению гуманитарного кризиса. Байден и Стармер осудили атаки на торговые суда в Красном море, поддерживаемые Ираном хуситами.

Наконец, они обсудили вопросы сотрудничества в рамках альянса AUKUS и взаимодействие в технологической сфере, включая переход на зеленую энергетику.