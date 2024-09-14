Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Главное Мир

Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине

Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретился с премьер-министром Великобритании Киером Стармером в Вашингтоне. Лидеры подтвердили «непоколебимую» поддержку Украины, однако вопрос о разрешении ВСУ наносить удары по целям на территории РФ с использованием западного оружия по итогам встречи не поднимался.

Байден и Стармер выразили глубокую обеспокоенность поставками Ираном и Северной Кореей «смертоносного оружия» России, а также поддержкой оборонной промышленности РФ со стороны Китая, о чем сообщается на сайте Белого дома.

Они также подтвердили свою приверженность безопасности Израиля и подчеркнули необходимость достижения соглашения о прекращении огня, которое освободит заложников и увеличит объем помощи сектору Газа. Лидеры призвали Израиль к усилению усилий по защите мирного населения и решению гуманитарного кризиса. Байден и Стармер осудили атаки на торговые суда в Красном море, поддерживаемые Ираном хуситами.

Наконец, они обсудили вопросы сотрудничества в рамках альянса AUKUS и взаимодействие в технологической сфере, включая переход на зеленую энергетику.

Теги:
Из этой рубрики
Швеция собирается платить по 30 тыс евро каждому уехавшему мигранту
Мир

Швеция собирается платить по 30 тыс евро каждому уехавшему мигранту

2024/09/14, 10:57
Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе
Мир

Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе

2024/09/14, 10:45
Россия ответит в любом случае
Мир

Россия ответит в любом случае

2024/09/14, 10:21
Политический кризис и предстоящие выборы в Грузии
Мир

Политический кризис и предстоящие выборы в Грузии

2024/09/14, 10:00
В Молдове группа чиновников незаконно делала ВНЖ россиянам
Мир

В Молдове группа чиновников незаконно делала ВНЖ россиянам

2024/09/14, 09:34
Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине
Мир

Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине

2024/09/14, 09:22
Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией
Мир

Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

2024/09/14, 09:00
Сотни тысяч украинцев отказываются от гражданства
Мир

Сотни тысяч украинцев отказываются от гражданства

2024/09/14, 00:58
Папа Римский не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США
Мир

Папа Римский не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США

2024/09/14, 00:50