Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в саду «Хагани» (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября ознакомился с условиями, созданными в саду «Хагани» в Сабаильском районе Баку и прилегающих территориях после проведенных работ по благоустройству и реконструкции. Об этом сообщает «Азертадж».

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работах по благоустройству и реконструкции, проведенных в саду.

Было отмечено, что территория сада «Хагани» расширена, автомобильные дороги на улицах Расула Рзы, Гоголя и Хагани вокруг этого уголка отдыха ликвидированы, на их месте создана пешеходная зона. На территории сада общей площадью 1,4 гектара проведены работы по озеленению, освещению, установлены современные скамейки, создана детская развлекательная зона. В жилых зданиях вокруг проведены ремонтно-восстановительные работы.

Отметим, что это один из уголков отдыха, благоустроенный в соответствии с поручениями главы государства по капитальному ремонту и реконструкции парков, аллей в городе Баку. За короткое время в саду, расположенном в центре города, созданы прекрасные условия для отдыха горожан.

Передача этого сада в пользование в период проведения Гран-при Азербайджана Формула 1 и в преддверии предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет большим вкладом в эффективную организацию отдыха посещающих нашу страну туристов.

Напомним, что в нашей столице создаются самые современные парки и новые озеленительные полосы, реставрируются исторические здания, возводятся и сдаются в пользование современные строения. Вся эта работа придает еще большую красоту и колорит городу, благодаря чему столица Азербайджана становится комфортным пространством для жизни и досуга людей. Создание новых и реконструкция уже имеющихся парков также является важным вкладом в оздоровление окружающей среды, принимаемые меры в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».