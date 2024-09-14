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Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской Партии Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией, сообщает ТАСС.

«Голосуя за [кандидата в президенты США от демократов] Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», – сказал он в пятницу, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).

Трамп добавил, что, отдав свой голос за Харрис, американцы также проголосуют за возвращение призыва на военную службу. «Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть», – утверждал республиканец.

Он неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт еще до своей инаугурации. Трамп также отмечал, что в случае победы на выборах сразу же лично обратится к российскому лидеру Владимиру Путину и занимающему должность президента Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры.

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