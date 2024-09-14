Сотни тысяч украинцев отказываются от гражданства

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Сотни тысяч заявлений на отказ от украинского гражданства, поступающих от украинцев за рубежом, лежат в посольствах Украины.

Об этом заявил депутат украинского парламента Николай Княжицкий.

«По данным национального банка, только за последние полгода с Украины выехало 400 тыс. человек, опять же, по их данным, 6,7 млн людей выехало с Украины за последние годы <…>. И у нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги, сейчас якобы пытаемся предоставить. Есть на это причина, потому что лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства», – сказал он в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

Он отметил, что украинцы, находящиеся в Германии, получают «серые паспорта», те же, кто давно находятся за пределами Украины и являются обладателями двойного гражданства, отказываются от украинского. «И мы имеем реальную демографическую катастрофу», – добавил Княжицкий.