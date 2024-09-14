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Папа Римский не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США

Папа Римский не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США

Оба кандидата на пост президента США — Дональд Трамп и Камала Харрис — «против жизни». Об этом заявил папа Римский Франциск, сообщает агентство ANSA.

Журналисты спросили понтифика, за кого из кандидатов он бы посоветовал голосовать избирателю-католику на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.

«Оба против жизни», — сказал Франциск на пресс-конференции.

По его словам, и Трамп, и Харрис совершают серьезный грех. Республиканец призывает высылать из страны мигрантов, не давать им возможности работать и развиваться. Кандидат от Демократической партии выступает против абортов, что также греховно, отметил понтифик. Он напомнил, что научные данные говорят о формировании организма ребенка уже через месяц после зачатия.

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