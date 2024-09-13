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Скончался заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов

Скончался заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов

Скончался ветеран Бакинского муниципального театра, заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов.

Ибрагимов родился 2 ноября 1955 года. В школьные годы он был членом Народного театра, которым руководил Мамедкамал Казымов. В 1974-1978 годах обучался на факультете драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева. Некоторое время работал в учебном театре, Сумгайытском государственном драматическом театре, занимался педагогической деятельностью, преподавал сценическую речь в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

С 1994 года, активно работая в Бакинском муниципальном театре, Рафиг Ибрагимов создал множество интересных образов.

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