Скончался заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов

311 Просмотров

Скончался ветеран Бакинского муниципального театра, заслуженный артист Азербайджана Рафиг Ибрагимов.

Ибрагимов родился 2 ноября 1955 года. В школьные годы он был членом Народного театра, которым руководил Мамедкамал Казымов. В 1974-1978 годах обучался на факультете драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева. Некоторое время работал в учебном театре, Сумгайытском государственном драматическом театре, занимался педагогической деятельностью, преподавал сценическую речь в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

С 1994 года, активно работая в Бакинском муниципальном театре, Рафиг Ибрагимов создал множество интересных образов.