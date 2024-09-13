В Пентагоне рассказали, сколько осталось у ведомства на помощь Украине

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у ведомства осталось $5,9 млрд на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA), и почти весь объем этих средств может «сгореть». Об этом сообщает РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что средства «сгорят», за исключением $100 млн, в конце финансового года.

Он добавил, что Пентагон продолжит выделять новые пакеты помощи в ближайшем будущем, а также работает с конгрессом США над продлением полномочий в рамках PDA после завершения текущего финансового года.