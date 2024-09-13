В Иране найденные на ядерных объектах следы урана свалили на «диверсантов»

Причиной появления на двух иранских ядерных объектах частиц урана, обнаруженных ранее инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), могла стать диверсия.
С таким заявлением на заседании Совета управляющих МАГАТЭ выступил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль.
«Иран предоставляет свои объяснения по поводу возможной причины появления частей урана на этих объектах. В Иране не удается пока найти технических причин наличия частиц урана. Логично предположить, загрязнение, которое, вероятно, произвели иностранные элементы через диверсию или умышленное вредительство», – приводит ТАСС слова дипломата.