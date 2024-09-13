В Иране найденные на ядерных объектах следы урана свалили на «диверсантов»

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Причиной появления на двух иранских ядерных объектах частиц урана, обнаруженных ранее инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), могла стать диверсия.

С таким заявлением на заседании Совета управляющих МАГАТЭ выступил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль.

«Иран предоставляет свои объяснения по поводу возможной причины появления частей урана на этих объектах. В Иране не удается пока найти технических причин наличия частиц урана. Логично предположить, загрязнение, которое, вероятно, произвели иностранные элементы через диверсию или умышленное вредительство», – приводит ТАСС слова дипломата.