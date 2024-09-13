Кирби: Администрация США серьезно относится к словам Путина

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Администрация США серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о том, что снятие ограничений на использование западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории РФ будет означать прямое вовлечение НАТО в украинский конфликт.

Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы относимся к этому серьезно, и мы постоянно следим за подобной активностью», – сказал чиновник, комментируя слова российского лидера.