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Минфины Азербайджана и России определили перспективные направления для сотрудничества

Минфины Азербайджана и России определили перспективные направления для сотрудничества

Министерства финансов Азербайджана и России по итогам первого финансового диалога определили перспективные направления для сотрудничества, такие как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика, сообщается на сайте Минфина РФ.

13 сентября 2024 года в Москве министр финансов России Антон Силуанов и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов провели первое заседание Российско-Азербайджанского финансового диалога.

«В ходе заседания определены перспективные треки для наращивания сотрудничества, такие как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили, что между финансовыми ведомствами двух стран ведется сотрудничество по отдельным вопросам бюджетной политики и аудиторской деятельности. Россия и Азербайджан координируют взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и СНГ, а также в международных финансовых институтах. «Участники финансового диалога обменялись оценками макроэкономической ситуации и новых вызовов, обсудили практики минимизации экономических рисков», – указали в Минфине РФ.

По итогам финансового диалога министры Антон Силуанов и Самир Шарифов договорились перейти к реализации практических шагов по инициативам, отвечающим интересам двух стран, и провести технические консультации на уровне экспертов.

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