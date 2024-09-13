Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял прибывшего в Баку спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, постконфликтная ситуация в регионе, переговоры между специальными представителями по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов подробно проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Байрамов подчеркнул, что продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану, которые в том числе закреплены в законодательных актах этой страны, а также нарастающая милитаризация Армении третьими странами угрожают региональной безопасности и являются препятствием мирному процессу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.