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Беларусь поддержала предложение Ирана о создании антисанкционной коалиции

Беларусь поддержала предложение Ирана о создании антисанкционной коалиции

Беларусь поддерживает предложение Ирана по созданию антисанкционной коалиции.

Об этом сообщил журналистам Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

«В условиях развязанной сегодня гибридной войны по всему миру, в том числе против Беларуси и Ирана, Иран предложил создать антисанкционную коалицию, – сказал Вольфвич, его слова приводит агентство БелТА. – Речь идет о странах, которые будут объединяться и предпринимать усилия в целях социально-экономического развития и улучшения благосостояния граждан. И, конечно, нацеленную на проработку вопросов в сфере безопасности. Нами поддержаны все шаги».

Вольфович отметил, что и Беларусь и Иран одинаково оценивают обстановку, которая складывается в мире, ратуют за строительство и развитие многополярного мира.

По словам Вольфовича на встрече было предложено более конструктивно подойти к вопросу двустороннего сотрудничества, создать дорожную карту по развитию вопросов в сфере военной и военно-технической безопасности.

«Закрытых тем, как сегодня сказал президент, у нас с Ираном нет. Мы одинаково оцениваем обстановку, видим проблемы и примерно одинаково смотрим на механизмы реализации мероприятий по предотвращению современных вызовов и угроз в сфере безопасности», – сказал госсекретарь.

Отмечается, что была подтверждена готовность к дальнейшему развитию межгосударственных отношений, а также проработке новых направлений белорусско-иранского взаимодействия в сфере безопасности.

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