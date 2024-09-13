Зеленский заявил, что на следующий саммит мира пригласят и Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, и на него собираются пригласить Россию, передает Le Monde.

Кроме этого, Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы представить свой «победный план» о том, как положить конец развязанной Россией войне.

Отмечается, что его предложение будет включать «систему взаимосвязанных решений, которая даст Украине достаточно власти, чтобы направить эту войну на путь мира».