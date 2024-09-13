Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Тегеран опроверг захват Израилем иранских офицеров в Сирии (обновлено) |
Главное Экономика

Товарооборот продукцией АПК Азербайджана и РФ за восемь месяцев вырос на 10%

Товарооборот продукцией АПК Азербайджана и РФ за восемь месяцев вырос на 10%

Товарооборот продукцией агропромышленного комплекса между Азербайджаном и Россией по итогам января – августа 2024 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Минсельхоз России.

«Министр сельского хозяйства Оксана Лут совершила рабочий визит в Азербайджан, в рамках которого состоялись переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в агропромышленном комплексе. Азербайджан является одним из важнейших партнеров России в области сельского хозяйства. Торговля продукцией АПК между странами стабильно растет – за восемь месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основу экспорта АПК из России в Азербайджан составляют пшеница, подсолнечное масло и кондитерские изделия. В Россию в основном импортируется плодоовощная продукция.

В ходе встречи российский министр отметила заинтересованность российской стороны в дальнейшем наращивании поставок.

«В частности, отечественные предприятия готовы экспортировать больше пшеницы, масложировой продукции и сахара. Также отдельное внимание на встрече было уделено возможности поставок российских семян риса», – сообщает министерство.

«Продолжается сотрудничество стран и в сфере ветеринарной безопасности. В этом году Россией было направлено в Азербайджан на безвозмездной основе 150 тыс. доз вакцин против ящура. Как отметила глава Минсельхоза, наша страна готова и дальше оказывать необходимое содействие в целях профилактики распространения особо опасных болезней животных, а также наращивать экспорт средств для ветеринарного применения», – добавляется в сообщении Минсельхоза РФ.

Теги:
Из этой рубрики
Минфины Азербайджана и России определили перспективные направления для сотрудничества
Экономика

Минфины Азербайджана и России определили перспективные направления для сотрудничества

2024/09/13, 21:00
Товарооборот продукцией АПК Азербайджана и РФ за восемь месяцев вырос на 10%
Экономика

Товарооборот продукцией АПК Азербайджана и РФ за восемь месяцев вырос на 10%

2024/09/13, 19:04
Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан
Экономика

Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан

2024/09/13, 17:55
"Азеркосмос" будет предоставлять услугу "Pay TV" в Нигерии
Экономика

«Азеркосмос» будет предоставлять услугу «Pay TV» в Нигерии

2024/09/13, 17:28
Азербайджан увеличил экспорт газа с «Шахдениз»
Экономика

Азербайджан увеличил экспорт газа с «Шахдениз»

2024/09/13, 17:08
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года
Экономика

Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года

2024/09/13, 11:15
Счетная палата обнаружила несостыковки в госбюджете
Экономика

Счетная палата обнаружила несостыковки в госбюджете

2024/09/12, 18:42
Еврокомиссар о транзите азербайджанского газа через Украину
Экономика

Еврокомиссар о транзите азербайджанского газа через Украину

2024/09/11, 22:08
Россия не смогла добиться разблокировки подсанкционных €70 млрд
Экономика

Россия не смогла добиться разблокировки подсанкционных €70 млрд

2024/09/11, 21:32