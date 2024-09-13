Окампо учит армян, как «оказать давление» на Баку

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Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо продолжает играть на руку армянскому лобби, предлагая сомнительные методы «давления» на Азербайджан.

На пресс-конференции в Ереване он всерьез заявил, что несколько хештегов, таких как «COP29» и «StopArmenianGenocide», могут оказать «серьезное политическое давление» на Азербайджан, призывая армян по всему миру требовать вмешательства своих правительств.

Очевидно, что подобные заявления являются очередной провокацией, направленной на обострение ситуации и продвижение интересов армянского лобби. Вместо объективного подхода Окампо занимается созданием ложного давления, отрабатывая интересы своих спонсоров, что лишь подрывает доверие к международным правовым институтам.