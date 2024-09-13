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Окампо учит армян, как «оказать давление» на Баку

Окампо учит армян, как "оказать давление" на Баку

Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо продолжает играть на руку армянскому лобби, предлагая сомнительные методы «давления» на Азербайджан.

На пресс-конференции в Ереване он всерьез заявил, что несколько хештегов, таких как «COP29» и «StopArmenianGenocide», могут оказать «серьезное политическое давление» на Азербайджан, призывая армян по всему миру требовать вмешательства своих правительств.

Очевидно, что подобные заявления являются очередной провокацией, направленной на обострение ситуации и продвижение интересов армянского лобби. Вместо объективного подхода Окампо занимается созданием ложного давления, отрабатывая интересы своих спонсоров, что лишь подрывает доверие к международным правовым институтам.

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