Россия готова увеличить поставки пшеницы в Азербайджан

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Товарооборот продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Азербайджаном по итогам января – августа 2024 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

«Министр сельского хозяйства Оксана Лут совершила рабочий визит в Азербайджан, в рамках которого состоялись переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в агропромышленном комплексе. Азербайджан является одним из важнейших партнеров России в области сельского хозяйства. Торговля продукцией АПК между странами стабильно растет – за восемь месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основу экспорта АПК из России в Азербайджан составляют пшеница, подсолнечное масло и кондитерские изделия. В Россию в основном импортируется плодоовощная продукция.

В ходе встречи российский министр отметила заинтересованность российской стороны в дальнейшем наращивании поставок. «В частности, отечественные предприятия готовы экспортировать больше пшеницы, масложировой продукции и сахара. Также отдельное внимание на встрече было уделено возможности поставок российских семян риса», – сообщает министерство.