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«Азеркосмос» будет предоставлять услугу «Pay TV» в Нигерии

"Азеркосмос" будет предоставлять услугу "Pay TV" в Нигерии

Космическое агентство «Азеркосмос» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана начало сотрудничество с глобальным спутниковым оператором «ABS».

Договор о сотрудничестве между сторонами подписан 13 сентября на международной выставке-конференции «IBC 2024», проходящей в Амстердаме.

В рамках договора «Азеркосмос» будет предоставлять услугу «Pay TV» на территории Нигерии через спутник «ABS». Эта услуга будет доступна только при подписке на спутниковую или кабельную телевизионную компанию.

Партнерство с «ABS» открывает новые бизнес-возможности для «Азеркосмос», позволяя расширить коммерциализацию спутниковых услуг и увеличить объем видеоуслуг на африканском рынке, отмечает агентство.

Заместитель председателя правления «Азеркосмос» Фуад Асланов подчеркнул, что сотрудничество с ABS улучшит услуги, оказываемые агентством в африканском регионе.

В свою очередь, главный коммерческий директор «ABS» Рамси Ханфур добавил, что партнерство с Азеркосмос расширит охват и предложения компании на западноафриканском рынке, объединит опыт сторон для предоставления высококачественного платного телевизионного вещания.

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