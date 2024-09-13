Зараженную сальмонеллой продукцию нашли в Азербайджане

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Сальмонелла обнаружена в партии субпродуктов из индейки, импортированной из России в Азербайджан. Об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Ведомство осуществляет контроль ввозимого в страну продовольствия. Бактерии были выявлены в ходе лабораторных исследований образцов, взятых из трех партий субпродуктов общим весом 684 кг, поставленных ООО TFL-CO.

Агентство приняло решение уничтожить непригодную к употреблению продукцию в соответствии с требованиями местного законодательства.