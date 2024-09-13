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Во время проведения COP29 работа бакинского метро будет скорректирована

Во время проведения COP29 работа бакинского метро будет скорректирована

В связи с СОР29 в настоящее время никаких изменений в графике работы бакинского метро не планируется. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Однако в Баку приедут официальные и высокопоставленные лица. Гостей будет достаточно много. Поэтому в метро будут действовать все соответствующие регулировки в соответствии с работой наземной городской инфраструктуры», – сказал Б. Мамедов.

«Будьте уверены, что во время COP 29 будут приняты все меры для удобства и комфорта не только гостей, но и пассажиров, регулярно пользующихся бакинским метро», – подчеркнул он.

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