Сенат Казахстана одобрил создание упрощенного коридора для ОТГ

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Депутаты сената одобрили ратификацию соглашения о создании упрощенного таможенного коридора между государствами – членами Организации тюркских государств (ОТГ), сообщают казахстанские СМИ. Торговые операторы будут получать приоритетное обслуживание в пунктах пропуска, что сократит время ожидания.

«Процедуры таможенного оформления будут оптимизированы с использованием отдельных полос движения. Таможенный досмотр будет проводиться только в случаях выявления риска нарушения таможенного законодательства, что сократит время простоя и издержки», – сообщил депутат Бекбол Орынбасаров на пленарном заседании сената.

По его словам, новый коридор увеличит объем торговли внутри Казахстана.

«Преимущество для экономики заключается в том, что упрощение таможенных процедур способствует увеличению объема торговли, так как сокращаются время и стоимость доставки товаров. Оптимизация таможенных процедур способствует снижению стоимости импорта, что может привести к снижению цен на товары и услуги внутри страны», – отметил депутат.

После подписания соглашения Казахстаном в течение шести месяцев будут разработаны и утверждены технические условия, с последующим запуском пилотного проекта. В итоге упрощенные формальности для торговых операторов будут применяться там, где это возможно.