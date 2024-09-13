Азербайджан снова в центре внимания: в отелях нет свободных мест

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Проведение в Баку Гран-при Азербайджана Формула-1 – кроме всего прочего, еще и отличная реклама для страны. Данное мероприятие формирует вокруг Азербайджана репутацию туристической страны и стимулирует приезд новых туристов даже в невсезонье. Об этом заявил Minval.az эксперт по туризму Джейхун Ашуров.

Азербайджан оказался в центре внимания

Баку 13-15 сентября 2024 в восьмой раз принимает Гран-при Формулы-1. Впервые гонка в Баку проходит осенью и станет 17-м по счету этапом. После Гран-при Азербайджана 2024 пройдет еще семь этапов. Бакинская гонка пройдет в восьмой раз и войдет в число 24 гонок, представленных в новом сезоне. Сезон стартовал 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

Собеседник отметил, что Гран-При Азербайджана Формула-1 проходит в Баку с 2016 года: «Проведение подобных мероприятий дает много дополнительных бонусов с точки зрения привлечения туризма. Это позволяет идентифицировать страну как туристическую. Если раньше, на протяжении нескольких лет не удавалось полностью распродать все билеты на Гран-при Азербайджана Формулу-1, в последний год все билеты раскупаются загодя. Это еще раз доказывает, что сюда едут много туристов, чтобы собственными глазами понаблюдать за проходящими в Баку конками. Кроме того, о наплыве иностранцев можно судить по отсутствию свободных мест в отелях и большому числу туристов, гуляющих в городе».

Интерес к Гран-При Азербайджана 2024 превзошел все ожидания. Все билеты на трибуны на Гран-При распроданы. Благодаря большому интересу болельщиков в этом году к восьми трибунам Бакинских соревнований были добавлены две новые. Таким образом, общая вместимость трибун увеличилась на 35 % по сравнению с прошлым годом.

Большие спортивные события имеют своих болельщиков. Если принять во внимание, что подобные международные мероприятия в одно и то же время транслируются телеканалами по всему миру, в рамках чего неоднократно подчеркивается, что гонки проходят в Баку, то это служит хорошей туристической рекламой для страны. Вдобавок, Азербайджан получает прибыль с наплыва туристов. Приезжающие в страну гости не только наблюдают за гонками, они еще и гуляют по столице, посещают рестораны, места развлечения, исторические достопримечательности, музеи, говорит Ашуров.

Дефицит мест в отелях

Подобного мнения также придерживается директор турагенства «Миллениум» Руслан Гулиев. Он уверен, что все посты, кадры, видеоролики, выложенные в соцсетях из Азербайджана, только способствуют развитию туристического потенциала страны. Азербайджан негласно уже завоевал за рубежом статус островка стабильности. Как результат этого в отелях, расположенных в радиусе одного километра от гоночного трека, нет ни одного свободного места. Прибывающие туристы с трудом могут заселиться в четырех и пяти-звездочных отелях. В восьмой год проведения королевских гонок наблюдается положительная динамика во всех планах. Туристические компании, направляющие в Азербайджан туристов, предлагают им динамические пакеты. В программу визита также входит посещение районов республики, что положительно сказывается на развитии регионов.

Растет зрительская аудитория

Ежегодно растет аудитория проходящих в Баку гонок. В этом году мировая зрительская аудитория Гран-при Азербайджана Формула-1, как ожидается, достигнет рекордного уровня. Как сообщили в пресс-службе Операционной компании «Бакинское городское кольцо», гонки будут освещать около 300 представителей СМИ. Примерно 200 из них – международные журналисты. Захватывающими кадрами с гонок на бакинских улицах в течение трех дней будут делиться такие мировые медиагиганты, как Sky Sports, Motorsport, Canal+, Netflix, The Sun и другие.

В настоящее время в распоряжении журналистов находится созданный Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» медиацентр на 450 человек. Местные и зарубежные представители СМИ могут воспользоваться услугами Центра аккредитации СМИ и медиацентра, который начал свою работу со среды. Кроме того, в центре проходят пресс-конференции команд. Журналисты могут направлять свои запросы на информационные пункты Центра. Медиацентр учрежден в соответствии с требованиями Международной автомобильной федерации.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формула-1 2023 года посмотрели 90 миллионов человек на телевидении и в социальных сетях. Согласно официальной статистике, представленной Формулой-1, в 2022 году эта цифра составила 59 миллионов. Учитывая количество болельщиков и туристов, а также показатель продаж билетов, не исключено, что в этом году Гран-при Азербайджана установит еще один рекорд по количеству зрителей в мире.

Доходы от проведения Формулы-1

Азербайджан получает также дивиденды в твердой валюте, в том числе за счет спонсорства и рекламы, транслируемой во время гонок. В период с 2016 по 2017 годы общий доход от проведения гонок Формулы-1 в Баку составил 277,3 миллиона долларов, из которых 164,2 миллиона долларов составила прибыль. В организации событий принимали участие около тысячи бизнес-структур, а от туризма, гостиничных услуг и транспорта было получено 22,7 миллиона долларов. За восемь лет проведения гонок все бакинские отели были полностью забронированы, также подготовлены местные специалисты, маршалы и техники. В 2023 году в организационных мероприятиях Гран-при Азербайджана принимали участие примерно 1000 сотрудников, 1500 волонтеров и 1470 маршалов. По данным оператора Baku City Circuit, первые четыре года проведения Гран-при Формулы-1 принесли экономике Азербайджана 500 миллионов долларов.

Особенности трассы

Разработанная архитектурным бюро Германа Тильке уличная трасса проложена в историческом центре, вдоль приморского бульвара и Дома правительства, частично – в старом городе.

Трасса в Баку – самая быстрая из городских. Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч. Конфигурация включает двадцать поворотов – 12 левых и восемь правых, восемь из них – 90-градусные. Ширина трассы – от 13 на широком участке до 7,6 метров в районе седьмого и восьмого поворотов в старом городе.

Трасса почти полностью находится ниже уровня моря, как большая часть города Баку – только 13 и 14 повороты немного выше уровня моря. Машины настраиваются на небольшой уровень прижимной силы – меньше лишь в Монце, но в Баку нет скоростных поворотов, позволяющих прогреть резину. Трасса используется для гонок только раз в году, по ходу уик-энда траектория покрывается слоем отработанной резины и сцепление улучшается.

Круг начинается на проспекте Нефтяников, первый сектор проложен по фешенебельным районам, после седьмого поворота трасса уходит в сторону старого города, где трасса узкая и медленная, а на третьем секторе отрезок от 16 до 20 поворота и последующая прямая проходится с полностью нажатой педалью газа. В Баку удалось сломать привычный стереотип городских этапов Формулы-1 последних лет, включив в конфигурацию самую длинную прямую в календаре (2,1 км), что добавило к традиционным сложностям уличных гонок возможность борьбы за позицию. На длинной прямой тормоза успевают остыть, за ней следует серьёзное торможение, где гонщики часто блокируют резину и вылетают в зону безопасности.

Одна из любопытных особенностей – на проспекте Нефтяников машины едут во встречных направлениях: от 6 поворота до 7-го в одну сторону и от 19 до 20-го в противоположную, разделённые специальным забором.

Программа Гран-при Азербайджана Формулы-1

Ранее была Обнародована программа Гран-при Азербайджана Формулы-1 и Формулы-2 в Баку.

13 сентября

11:00. Формула-2: Свободный заезд

13:30. Формула-1: Первый свободный заезд

15:00. Формула-2: Квалификация

17:00. Формула-1: Второй свободный заезд

14 сентября

12:30. Формула-1: Третий свободный заезд

14:15. Формула-2: Спринтерская гонка

16:00. Формула-1: Квалификация

15 сентября

11:35. Формула-2: Основная гонка

15:00. Формула-1: Основная гонка.

Зарина Оруджалиева