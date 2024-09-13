ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении авиасектора Ирана

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Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций в отношении авиационного сектора страны в ответ на поставки Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом говорится в заявлении, сделанном верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

В заявлении подчеркнуто, что поставка Ираном баллистических ракет в Россию представляет собой прямую угрозу безопасности Европы. Этот шаг Тегерана наряду с поставками иранских БПЛА и боеприпасов, используемых Россией в ее незаконной оккупационной войне против Украины, является серьезной эскалацией в поставках оружия. «Теперь баллистические ракеты Ирана могут быть использованы для того, чтобы вызвать больше жертв и разрушений в Украине», — говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что позиция Евросоюза относительно участия Ирана в войне с Россией всегда была четкой: «Европейский Союз неоднократно предостерегал Иран от передачи России баллистических ракет. Также рассматриваются санкции против авиационного сектора Ирана».