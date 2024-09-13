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Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России

Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России

13 сентября заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

На встрече было отмечено, что благодаря усилиям глав государств отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией демонстрируют высокую динамику развития в области политики, в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и многих других сферах.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами развивается по восходящей во всех направлениях экономики, а также в сельском хозяйстве.  Азербайджан является одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Россию. Была выражена взаимная заинтересованность в увеличении поставок сельхозпродукции. На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами по различным направлениям агропромышленного комплекса и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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