Завтра в Азербайджане ожидаются грозовые дожди

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Обнародован прогноз погоды на 14 сентября. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны грозовые дожди. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление будет 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные грозовые дожди, местами ливни и град, утром в высокогорьях осадки могут перейти в снег. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 12-15° тепла.