США могут приостановить оказание помощи Украине на $5,8 млрд

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США могут приостановить оказание помощи Украине на сумму около $5,8 млрд из-за разногласий в Конгрессе по новому проекту бюджета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, администрация Байдена предупреждает, что задержка в предоставлении Киеву $5,8 млрд, ранее одобренных Конгрессом, может произойти уже в этом месяце, если республиканцы и демократы не достигнут соглашения по потолку государственного долга. Как поясняет агентство, эти средства предназначены для продления программы передачи вооружений Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет Пентагону отправлять Украине вооружение и технику из запасов американской армии.

«В отсутствие соглашения мы ожидаем, что помощь Украине на сумму $5,8 млрд будет приостановлена, возобновление выплат произойдет с задержкой», – приводит агентство слова представителя администрации. Указывается, что «деньги были выделены в прошлом финансовом году, они были заимствованы и должны быть возвращены», то есть «их нельзя использовать для новых расходов, если не будет достигнута договоренность о повышении потолка долга».

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.