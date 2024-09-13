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Стало известно, почему уволили главу МИД Украины

Стало известно, почему уволили главу МИД Украины

Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что «раздражал» главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение. «Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством», – сообщает издание со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а стали лишь «перестановкой кресел», несмотря на то, что уже давно назрела потребность в новых лицах.

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