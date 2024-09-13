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Шойгу неожиданно прибыл в Пхеньян к Ким Чен Ыну

Шойгу неожиданно прибыл в Пхеньян к Ким Чен Ыну

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 13 сентября посетил Северную Корею, был принят в Пхеньяне лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает СБ РФ в пятницу.

«13 сентября делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации С.К.Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», – говорится в сообщении на сайте Совбеза.

«Шойгу был принят Председателем Государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном», – проинформировали в СБ РФ.

Согласно сообщению, встречи прошли в доверительной, дружеской обстановке в контексте договоренностей лидеров двух стран, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

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