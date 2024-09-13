Ядерная зима и гибель миллиардов: новая доктрина России – жонглирование словами или угроза без дураков?

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Москва подтвердила, что работает над изменением российской ядерной доктрины, и это чрезвычайно возбудило США и НАТО, хотя президент Байден еще в марте под шумок утвердил «секретную ядерную стратегию» Вашингтона, а генсек Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что военный блок обсуждает приведение ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за «растущих угроз со стороны России и Китая». Таким образом, ядерной дубинкой размахивают все указанные стороны, кроме Пекина. Вопрос, однако, в том, на что в действительности они готовы пойти в контексте изменения ядерных стратегий и применения соответствующего оружия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на днях, что наличие российского ядерного щита сдерживает США от принятия жестких мер в отношении Москвы и Минска. Цитата, распространенная БелТА: «Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись — будет ответ ядерным ударом, а это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения».

Ранее Лукашенко сообщил, что если Запад введет на Украину войска НАТО, то «это третья мировая война». И вообще, сказал он, Запад начал новый «крестовый поход», и сейчас миру грозит очередная глобальная катастрофа.

Также – на днях – замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва работает над изменением российской ядерной доктрины, в которой уточняются параметры и условия действий, касающихся применения ядерного оружия.

Так что, по-видимому, наличия российского ядерного щита, упомянутого Лукашенко, недостаточно для сдерживания США и НАТО. Что будет добавлено в российскую доктрину или удалено из нее, не уточняется. Однако мотив для ее (тогда предполагаемого изменения) ранее был озвучен президентом РФ Владимиром Путиным.

Связано это с тем, пояснил он, что «вероятный противник» работает над понижением порога применения ядерного оружия. Речь, в частности, идет о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, и «на это мы обязаны обратить внимание». При этом Путин подчеркнул, что нанесение превентивного ядерного удара России пока не нужно, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен».

Но после этого случился Курск и не только он, то есть захват российской территории при помощи западного вооружения продолжается и, возможно, превентивный удар может быть рассмотрен. Подчеркнем, что автор статьи не является военным экспертом, и речь идет на уровне умозрительного.

По словам Рябкова (цитируем его интервью ТАСС), пересмотр ядерной доктрины России находится «в продвинутой стадии», и ее корректировка обусловлена «изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая СВО».

Как видим, подробности не представлены, но ключевые слова, сказанные Путиным о разработке «вероятным противником» ядерных устройств сверхмалой мощности наводят на мысль, что и к превентивному удару Россия должна быть готова. Тем более, что США опасаются – либо умышленно стращают мир – скоординированным ядерным вызовом со стороны России, Китая и Северной Кореи. И это при том, что Пекин без устали твердит о недопустимости применения ядерного оружия вообще, а пустое бла-бла-бла не в его стиле. Но Вашингтон просто «обязан» был («так надо») притянуть за уши «китайскую угрозу» – только российской и северокорейской ему кажется маловато и неубедительно.

Каковы ключевые положения еще не измененной ядерной доктрины России, на которую нападает Запад и обвиняет Москву «в размахивании ядерной дубинкой», хотя сам он (на публику) не имеет четких определений в своих стратегиях, когда можно применять ядерное оружие, а когда – нет. То есть получается, что применять его можно всегда – когда «что-то не нравится».

А положения эти таковы: Россия вправе применить ядерное оружие в случаях получения достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников; применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников; в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил. А также в условиях агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Сравним это с содержанием не засекреченных положений стратегий западных ядерных государств, имея в виду, что США не раскрывают мартовское изменение своей ядерной стратегии.

Так, США, по, так сказать, «старому стилю» документа, рассматривают возможность применения ядерного оружия лишь в «крайних случаях», каковыми являются защита жизненно важных интересов США или их союзников и партнеров. Согласимся, что трактование (толкование) такой формулировки может быть весьма вольным.

Великобритания оставляет за собой право рассматривать применение ядерного оружия тоже только в «крайних случаях», каковыми являются самооборона, в том числе для защиты союзников по НАТО. То же гласит и французская ядерная доктрина – «крайний случай», «законная (?) самооборона».

Китай на фоне (что хочу, то и ворочу, речь о Западе) видится «голубем мира», хотя США и иже с ними усмотрели в нем наступающее ядерное чудовище. Между тем Пекин является последовательным противником применения ядерного оружия первым, и еще зимой предложил (в который раз?) ядерной «пятерке» заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия. Но в ответ – тишина.

Между тем Россия утверждает, что поводом для обновления ее доктрины являются действия Запада в связи с украинскими событиями. Хотя Россия (правда, какой будет ее обновленная доктрина – еще неизвестно) вряд ли нанесет ядерный удар по Украине – скорее, речь может идти о государствах, обладающих ядерным оружием, и поставляющим вооружение Украине, или атакующих территорию России с украинской территории баллистическими ракетами разной дальности.

И не будем забывать о настроениях НАТО (вряд ли в их тотальном выражении), озвученных Столтенбергом: «Альянс обсуждает вопрос приведения ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и Китая». Что ж, Москва и Пекин должны ждать, когда по ним, так сказать, в превентивном порядке «жахнут» НАТО или одна-две страны альянса во главе с США?

Что будет с последними в случае ядерной войны весьма доступно и в light варианте озвучил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

А будет, по его мнению, то, что по США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска. Потому как у России есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь территории США за 10 минут и уничтожить их ракетные шахты. А дать ответ на это американцы не смогут, поскольку «их ядерные силы сильно устарели».

Утверждать, так это или нет на самом деле, мы не можем, однако можем привести (для размышления на тему) количественные данные самих США, в соответствии с которыми по положению на осень прошлого года они располагали 3 748 единицами ядерных боеголовок для оснащения стратегических сил.

А по информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), США на январь прошлого года имели 3 700 ядерных боеголовок, в то время как Россия располагала 4 500 единицами. Таким образом, на обе страны приходится порядка 90% всего ядерного оружия в мире. Так что Путин не преувеличивал, когда говорил о том, что российские ядерные силы значительно превосходят аналогичные вооружения в Европе. И у нее, в отличие от России и США, отсутствуют системы раннего предупреждения о ракетном нападении, то есть «они (Европа) более или менее беззащитны».

Понятно, что США после таких слов (да и задолго до них) обвиняют Россию в «размахивании ядерной дубинкой», хотя западная ядерная стратегия – как бы без руля и ветрил – гораздо опаснее констатации факта Россией. Последняя же не скрывает, что Москва, к тому же, договорилась с Пхеньяном о поставке ему вооружений (каких?) в качестве «зеркального ответа» на вооружение Украины Западом.

Стороны также обязались предоставлять друг другу немедленную военную помощь в случае вооруженной агрессии против России и КНДР. Разумеется, Вашингтон тут же возвопил, что подобная «сделка» приведет к дестабилизации обстановки на Корейском полуострове. В общем, известная формула «Нам можно – вам нельзя» – в действии.

Считается, что Россия до сих пор справлялась с ситуацией на украинском фронте, и никого к нему не привлекала. Но: ее ядерная доктрина наверняка изменится в ближайшее время, и какие новые логики появятся у Москвы в этой связи, можно только гадать: вероятно, она, по крайней мере – «на бумаге», развяжет себе руки. Но пустит ли она их, в итоге, в ход?

Строго говоря, если бы она к этому стремилась, то и по имеющейся ядерной стратегии могла прибегнуть к «крайней мере», однако этого не сделала, хоть Запад всеми силами пытается ее спровоцировать. Таким образом, надо ожидать появления новых логик – скорее всего, ответных на появление у американцев (хотя это вряд ли можно считать «открытием») взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, которые США не считают «страшными», а также на то, что «вероятный противник» работает над понижением порога применения ядерного оружия. Но куда уж – ниже?

То, что Москва еще не прибегла (к счастью!) к крайним мерам, как ее на это ни вызывают, дает основание западным экспертам тиражировать информацию, что, дескать, Первопрестольная берет мир «на испуг», жонглирует словами, а на самом деле трусит и не рискует. Но это тоже есть подзуживание и подталкивание к действиям, хотя официальный Запад, наращивая военную поддержку Украине, параллельно кричит о том, что Россия, Китай и КНДР – крайне опасны в контексте использования ядерного оружия, и оно вот-вот рванет.

И, кстати, забывать о сказанном Путиным во Вьетнаме, что «стратегическое поражение России предусматривает ликвидацию российской государственности (включая смену политического режима и т.д.), уже есть намек на повод для применения Москвой ядерного оружия, – не следует.

Некоторые российские эксперты «стоят на ушах», критикуя власть за упорное нежелание перейти к «ядерным мерам», поскольку считают, что на любое нападение на территорию РФ должен следовать ядерный ответ. И что «нерешительность» Москвы оборачивается для нее изнурительными военными действиями; опасна и безрассудна не только для России, но и всего мира.

Но, к счастью, Россия не сделала еще ничего, что стало бы маркером ее готовности к применению ядерного оружия. Поэтому Западу, делающему «большие глаза» в связи с изменением ядерной доктрины РФ, опасаться вряд ли стоит, но и переусердствовать в своих призывах к войне «до последнего украинца» – не стоит тоже.

Тем временем журнал Time смоделировал сценарий ядерной войны между Россией и США. Согласно симуляции, американские подлодки выпустят баллистические ракеты с запада Норвегии, которые достигнут России за 10 минут. В ответ российские ракеты поразят США через несколько минут после запуска с севера Канады. Первые удары будут электромагнитными импульсами, выводящими из строя электронику и энергосистемы. Затем удары поразят командные центры и подземные ракетные шахты. Межконтинентальные баллистические ракеты уничтожат мегаполисы, создавая огненные шары и радиоактивные облака, а взрывные волны вызовут разрушения и огненные бури.

По пятой статье устава НАТО, Великобритания и Франция будут обязаны защищать США, что сделает их целями для российских ударов. Ядерные взрывы вызовут выбросы черного углерода, что приведет к ядерной зиме и резкому похолоданию, даже летом. Последствия такой войны могут привести к гибели более 5 миллиардов человек, включая 99% населения США, Европы, России и Китая. «В ядерной войне нет победителей, только проигравшие», — заключает Time.

Изменение доктрины РФ на данный момент, действительно, можно отнести к элементу ядерного сдерживания Запада. Но – кто знает? – что будет дальше, когда Запад исчерпает свои возможности (или желание) переломить ход конфликта на Украине, и прибегнет к ядерному оружию сам? В таком случае, Москва должна будет быть полностью готова к упреждению удара. Что, по всей вероятности, она и делает.

Ирина Джорбенадзе