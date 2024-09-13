В Саудовской Аравии совершили революцию в трансплантации сердца

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В Саудовской Аравии провели первую в мире полностью роботизированную трансплантацию сердца.

Операцию провели 16-летнему подростку, страдавшему от терминальной стадии сердечной недостаточности. Руководил операцией заведующий отделением кардиохирургии и директор Программы робототехники и малоинвазивной хирургии доктор Ферас Халиль.

Врачи отрабатывали процедуру семь раз в течение трёх дней, прежде чем она была успешно проведена на пациенте.

«Успех первой в мире роботизированной пересадки сердца знаменует собой революционный скачок не только для нашего учреждения, но и для всего пути Саудовской Аравии к мировому лидерству в специализированной медицине в рамках программы Saudi Vision 2030, которая ставит инновации в центр своих усилий по улучшению качества жизни», — заявил доктор Халиль.

Он также отметил «провидческое» руководство Королевства, подчеркнув его «непоколебимую» поддержку развитию здравоохранения.