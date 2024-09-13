В России назвали мотивы Армении в связи с вооруженными инцидентами

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Ситуация, когда Баку заявляет о вооруженных инцидентах на границе, а Ереван отвергает такие обвинения, конечно, создает болеет проблемный фон для переговоров по мирному соглашению. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал политический аналитик из России Михаил Нейжмаков, комментируя участившие обстрелы со стороны Вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии.

«В то же время по опыту урегулирования других конфликтов мы знаем немало примеров, когда и более жесткие взаимные обвинения сторон не препятствовали продолжению переговоров. Другое дело, что сейчас, насколько можно судить, остались не согласованными последние, а значит, наиболее дискуссионные пункты мирного соглашения, по которым мнения сторон максимально расходятся — на этом этапе переговорный процесс, как правило, замедляется», – сказал эксперт.

В этой связи политолог напомнил заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное им во время правительственного часа в парламенте республики о том, что 13 статей проекта соглашения согласованы полностью, три — частично, а одна — не согласована.

«Создание совместного механизма, который позволил бы расследовать вооруженные инциденты, конечно, не повредил бы в этой ситуации. Но и переоценивать эффективность такого механизма не стоит. Не так много примеров, когда одно государство на деле позволило бы представителям соседнего (даже в составе совместной мониторинговой миссии) полностью свободно опрашивать население и, тем более, своих военнослужащих или осматривать военные объекты на своей территории. Тем более, если речь идет о государствах, которые много лет находились в состоянии острого конфликта. То есть, если бы такой двусторонний механизм был создан, большой вопрос, насколько эффективно он смог бы работать – как минимум в ближайшем будущем», – сказал политолог.

По его словам, шаги Еревана по приобретению новых вооружений и переговорам с зарубежными игроками по поводу дополнительных поставок в этой сфере наверняка будут продолжаться, «но это ожидаемый тренд».

«Для этого у команды Никола Пашиняна есть как внутриполитические мотивы, в том числе, стремление показать внутренней аудитории, что он создает условия для отстаивания интересов Еревана на международной арене, так и внешнеполитические — стремление укрепить позиции на переговорах как с Баку, так и с Москвой», – считает Михаил Нейжмаков.

Алла Зейдуллаева